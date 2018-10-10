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Начался сбор средств «на сухари» Кокорину и Мамаеву
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Начался сбор средств «на сухари» Кокорину и Мамаеву 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
На сайте благотворительного фонда «Человечек» начали собирать средства для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые могут стать фигурантами сразу двух уголовных дел о побоях.
В сообщении на сайте отмечается, что футболистам срочно требуется помощь россиян. Собранные деньги планируют потратить «на передачку в СИЗО для доблестных бойцов».
«Дабы они могли ощущать народную любовь и поддержку даже в самый пасмурный день в камере», — подчеркнули представители «Человечка».
По их словам, для Кокорина и Мамаева нужно собрать десять тысяч рублей.
Накануне в Сети появился ролик с дракой, в которой участвовали игроки. В одном из московских кафе футболисты напали на посетителя — чиновника Минпромторга Дениса Пака, сделавшего им замечание.
Пак получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Позже стало известно, что перед инцидентом в кафе компания Кокорина и Мамаева напала на водителя ведущей «Первого канала». Ему сломали нос, также он получил черепно-мозговую травму и ушибы.
В полиции возбудили два уголовных дела о побоях. Пока их фигурантами являются «неустановленные лица», Но, по словам источника ТАСС, Кокорин и Мамаев, в ближайшее время могут стать подозреваемыми и обвиняемыми по этим делам. Правоохранители считают их зачинщиками конфликтов.
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