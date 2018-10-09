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В Сети объявлен сбор средств для Кокорина и Мамаева
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В Сети объявлен сбор средств в пользу Кокорина и Мамаева 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: ТАСС
Благотворительный фонд пранкера Лексуса (Алексея Столярова) «Человечек» начал сбор 10 тыс. рублей «доблестным бойцам-футболистам» Павла Мамаева и Александра Кокорина «на сухари».
На сайте благотворительного фонда говорится, что сбор открыт на передачку в СИЗО футболистам, чтобы «они могли ощущать народную любовь и поддержку даже в самый пасмурный день в камере».
«Эта неделя богата на победы в области боев без правил. Бойцы-футболисты Мамаев и Кокорин шумно употребляли допинг в ночном заведении, после сделанного им замечания Денисом Паком, воспользовавшись численным преимуществом и стулом, отправили Дениса Климентьевича, а затем и его товарища в нокаут. После, окрыленные победой, спортсмены решили отработать удары ногой на стоящих около заведения автомобилях, голевой момент повторился, один из водителей, сделав замечание, получил сломанный нос и черепно-мозговую травму. Таким образом, футболисты оформили хет-трик. Приехавший наряд полиции отреагировал на победу удалением игроков с поля боя в ближайшее отделение», — говорится в сообщении на сайте фонда.
Напомним, что Мамаева и Кокорина подозревают в избиении директора департамента Минпромторга Дениса Пака на национальной почве. По факту избиения на футболистов завели два уголовных дела. Руководство «Зенита» и «Краснодара» решило расторгнуть контракты со спортсменами, возможна их пожизненная дисквалификация.
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