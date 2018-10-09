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Мать избитого Кокориным и Мамаевым сделала заявление
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Мать водителя, избитого Кокориным и Мамаевым: «Сын чувствует себя плохо» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 3 часа назад
Фото: соцсети
Мать водителя Виталия Соловчука, избитого компанией, в которой находились форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, Раиса Ивановна призналась, что ее сын чувствует себя плохо после нападения.
— Сын в сознании, я с ним говорила и сегодня, и вчера. Чувствует себя плохо, — приводит слова Раисы Ивановны портал TUT.BY. — Слава Богу, что мозги целы! Я сама медсестра, дочка и зять — доктора. Для нас самое главное, чтобы выздоровел.
Нападавшие начали бить бутылки возле дорогой машины, осколки полетели в авто, сын просто вышел посмотреть: поцарапана машина или нет. И это было даже не замечание, если он что-то там промурлыкал, то зачем парни такое сделали? Он даже не смотрел в их сторону!
После этого инцидента Кокорин и Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
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