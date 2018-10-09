Мать избитого Кокориным и Мамаевым сделала заявление

Мать водителя, избитого Кокориным и Мамаевым: «Сын чувствует себя плохо»

— Сын в сознании, я с ним говорила и сегодня, и вчера. Чувствует себя плохо, — приводит слова Раисы Ивановны портал TUT.BY. — Слава Богу, что мозги целы! Я сама медсестра, дочка и зять — доктора. Для нас самое главное, чтобы выздоровел.

Нападавшие начали бить бутылки возле дорогой машины, осколки полетели в авто, сын просто вышел посмотреть: поцарапана машина или нет. И это было даже не замечание, если он что-то там промурлыкал, то зачем парни такое сделали? Он даже не смотрел в их сторону!