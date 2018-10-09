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Роналду вызовут на допрос
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Полиция Лас-Вегаса собирается допросить Роналду по делу об изнасиловании 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-атташе полиции Лас-Вегаса Жакинто Ривера сообщил, что департамент намерен вызвать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. 34-летняя женщина подала на футболиста в суд на португальца. По ее словам, преступление произошло в Лас-Вегасе в 2009 году.
— Материалы дела были собраны в 2009 году и до сих пор находятся в нашем распоряжении, — приводит Corrriero de Manha слова Риверы. — Это преступление, и мы обязаны выслушать человека, который обвиняется в его совершении.
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