Роналду вызовут на допрос

Пресс-атташе полиции Лас-Вегаса Жакинто Ривера сообщил, что департамент намерен вызвать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. 34-летняя женщина подала на футболиста в суд на португальца. По ее словам, преступление произошло в Лас-Вегасе в 2009 году.
— Материалы дела были собраны в 2009 году и до сих пор находятся в нашем распоряжении, — приводит Corrriero de Manha слова Риверы. — Это преступление, и мы обязаны выслушать человека, который обвиняется в его совершении.