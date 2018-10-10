Вован и Лексус позвонили Кокорину

От имени Мутко пранкеры задали Кокорину вопрос: «Ну что?».

«Да ничего, сижу ровно», — ответил футболист.

Также пранкеры под видом Мутко поговорили с президентом футбольного клуба «Зенит» Сергеем Фурсенко . Он пожаловался «Мутко», что вложил в Кокорина «столько души», его хорошо подготовили после шести месяцев без игр, и два последних матча он сыграл «блестяще».

На вопрос о том, что делать с Кокориным, Фурсенко ответил, что решить должно правосудие.

«Ну, он хороший парень. по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё. Каждый раз одно и то же», — отметил президент «Зенита».

Фурсенко добавил, что ему до слез обидно за случившееся.

«Настолько обидно, просто уроды самые настоящие. Столько вложили в этот футбол. Взяли и всё обос****», — сказал он, добавив, что отмазывать футболистов не будут.

Накануне в Сети появился ролик с дракой, в которой участвовали Кокорин и футболист «Краснодара» Мамаев. В одном из московских кафе футболисты напали на посетителя — чиновника Минпромторга Дениса Пака, сделавшего им замечание.

Пак получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По факту случившегося в МВД завели дело по статье о побоях. Позже стало известно, что перед инцидентом в кафе компания Кокорина и Мамаева напала на мужчину на улице. Ему сломали нос, также он получил черепно-мозговую травму и ушибы.