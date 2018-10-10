Вован и Лексус позвонили Кокорину 

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) после инцидента с дракой позвонили футболисту Александру Кокорину, притворившись вице-премьером Виталием Мутко. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
От имени Мутко пранкеры задали Кокорину вопрос: «Ну что?».
«Да ничего, сижу ровно», — ответил футболист.
Также пранкеры под видом Мутко поговорили с президентом футбольного клуба «Зенит» Сергеем Фурсенко. Он пожаловался «Мутко», что вложил в Кокорина «столько души», его хорошо подготовили после шести месяцев без игр, и два последних матча он сыграл «блестяще».
На вопрос о том, что делать с Кокориным, Фурсенко ответил, что решить должно правосудие.
«Ну, он хороший парень. по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё. Каждый раз одно и то же», — отметил президент «Зенита».
Фурсенко добавил, что ему до слез обидно за случившееся.
«Настолько обидно, просто уроды самые настоящие. Столько вложили в этот футбол. Взяли и всё обос****», — сказал он, добавив, что отмазывать футболистов не будут.
Накануне в Сети появился ролик с дракой, в которой участвовали Кокорин и футболист «Краснодара» Мамаев. В одном из московских кафе футболисты напали на посетителя — чиновника Минпромторга Дениса Пака, сделавшего им замечание.
Пак получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По факту случившегося в МВД завели дело по статье о побоях. Позже стало известно, что перед инцидентом в кафе компания Кокорина и Мамаева напала на мужчину на улице. Ему сломали нос, также он получил черепно-мозговую травму и ушибы.
Министр спорта Павел Колобков заявил, что игроков больше никогда не пригласят в сборную. В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф и отстранить его от тренировок, а затем расторгнуть контракт. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.