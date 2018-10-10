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Черчесов высказался о поступке Кокорина и Мамаева
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Черчесов: Кокорин и Мамаев? Тема неприятная, но она никак не касается сборной 

Чемпионат.com + ещё 41 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча с Швецией в третьем туре группового этапа Лиги наций отказался обсуждать инциденты с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Будет ли какое-то заявление по теме последних инцидентов, обсуждаемых в прессе? Так вы вернитесь к футболу. Мы про него говорим, а вы нет. Тема, конечно, неприятная. Но мы собрались здесь, чтобы не что-то обсуждать, а нашу подготовку к завтрашней игре. Ещё раз говорю, тема неприятная, но она нас никак не касается. И про футбол говорим мы, а не вы. Если есть футбольный вопрос, я готов на него ответить с большим удовольствием», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
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