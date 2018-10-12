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Экс-тренер «Краснодара» пожалел Кокорина и Мамаева
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Экс-тренеру «Краснодара» жаль Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов, который ныне работает в "Химках", прокомментировал инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, сообщает "Чемпионат.com".
"Я до сих пор в шоке. Скажу так: если поставить себя на место пострадавшего водителя, я бы сделал все, чтобы они получили максимально жесткое наказание. А если поставить себя на места Кокорина и Мамаева — мне их жаль", — сказал Шалимов.
Напомним, что восьмого октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Накануне оба футболиста по решению суда были взят под стражу на два месяца.
Ранее мать Кокорина прокомментировала скандал с участием сына.
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