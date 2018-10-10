Уткин сделал неожиданное заявление

Уткин признался, что возил проституток на базу сборной России

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, как привозил проституток на базу футбольной сборной России.

«У меня была бурная молодость», — признался журналист.

По его словам, он «кутил» с футболистами «самым разнообразным образом», иногда, возможно, нарушая законы «не самым страшным образом». В пример Уткин привел случай, когда привез проституток на базу футбольной сборной России, «когда там находился главный тренер».

«Правда, после игры, а не до нее», — подчеркнул он.

Однако, по словам Уткина, он никогда не избивал людей под песню Gangnam Style, наслаждаясь своей безнаказанностью, как это делали Кокорин и Мамаев.