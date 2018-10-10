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Уткин сделал неожиданное заявление
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Уткин признался, что возил проституток на базу сборной России 

Рамблер 1 час назад
Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, как привозил проституток на базу футбольной сборной России.
В эфире шоу «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы» Уткин комментировал избиение футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым трех человек — чиновника Минпромторга, гендиректора НАМИ и водителя журналистки Первого канала.
«У меня была бурная молодость», — признался журналист.
Боярский предостерег Уткина
По его словам, он «кутил» с футболистами «самым разнообразным образом», иногда, возможно, нарушая законы «не самым страшным образом». В пример Уткин привел случай, когда привез проституток на базу футбольной сборной России, «когда там находился главный тренер».
«Правда, после игры, а не до нее», — подчеркнул он.
Однако, по словам Уткина, он никогда не избивал людей под песню Gangnam Style, наслаждаясь своей безнаказанностью, как это делали Кокорин и Мамаев.
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