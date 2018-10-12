Ещё
Президент «Ювентуса» назвал Роналду супергероем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Ювентуса» назвал Роналду супергероем 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что доволен летним приобретением клуба — португальским нападающим Криштиану Роналду.
«В том, что касается спортивной стороны, у нас есть осознание того, что, приобретя Роналду, мы добавили себе ценности. С точки зрения маркетинга, Роналду облегчает распространение нашего бренда по всему миру. Дети во всем мире хотят видеть супергероев, и он один из них», — приводит слова Аньелли Calciomercato.
Он отметил, что «Ювентус» — это не только Роналду, а в первую очередь коллектив.
«Криштиану это вишенка на слоёном торте, каждый слой которого готовился с терпением, интеллектом и так далее», — добавил президент клуба.
Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 112 млн В нынешнем сезоне он уже принял участие в девяти матчах во всех турнира, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Ранее адвокат Роналду заявил, что документы с признанием футболиста в изнасиловании сфабрикованы.
RT на русском: последние новости
Суд арестовал ещё одного человека по делу о драке с участием Мамаева и Кокорина Экс-тренер «Зенита» оценил возможное будущее Мамаева и Кокорина Мать братьев Кокориных извинилась за своих детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый арест по делу Кокорина и Мамаева56
Кадыров одарил Нурмагомедова193
«Я бы сорвался раньше»: Емельяненко поддержал Хабиба6
Личное фото Загитовой вызвало дискуссию11
Мамаев получил первую передачу48
Видео
01:39
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
Футбол
04:37
Пора по камерам: как разошлись дороги Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
01:22
Кадыров одарил Нурмагомедова
MMA
01:12
Новый арест по делу Кокорина и Мамаева
Футбол
03:06
Мамаев получил первую передачу
Футбол
04:29
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
Футбол Криминал
04:51
В поддержку Кокорина и Мамаева готовят флешмоб
Футбол Прочее
01:10
Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда
Футбол
04:54
«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум
MMA Статьи
02:54
Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение