Кокорин и Мамаев не пришли на допрос в полицию

По его словам, это связано с широким общественным резонансом, который вызвали противоправные действия спортсменов.

Накануне правоохранительные органы направили футболистам повестки о вызове на допрос в связи с произошедшими инцидентами, сообщает «Интерфакс»

Несмотря на спортсмены не явились на допрос в полицию, вместо них в отделение приехал адвокат Александр Добровинский , сообщает NEWSru.com

Представитель футболистов заявил, что Кокорин и Мамаев собираются сделать заявление в связи с произошедшим.