Кокорин и Мамаев не пришли на допрос в полицию 

Уголовное дело об избиении людей футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым передано для расследования в Главное следственное управление столичного главка МВД, заявил официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
По его словам, это связано с широким общественным резонансом, который вызвали противоправные действия спортсменов.
Накануне правоохранительные органы направили футболистам повестки о вызове на допрос в связи с произошедшими инцидентами, сообщает «Интерфакс».
Несмотря на спортсмены не явились на допрос в полицию, вместо них в отделение приехал адвокат Александр Добровинский, сообщает NEWSru.com.
Представитель футболистов заявил, что Кокорин и Мамаев собираются сделать заявление в связи с произошедшим.
«Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет нужный и правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено. Кто они? Решайте», — заявил представители игроков в эфире телеканала «Москва 24».