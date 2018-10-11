Ещё
Кокорин и Мамаев признали вину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорин и Мамаев признали вину 

Lenta.ru + ещё 26 1 час назад
Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, из-за того, что Кокорин и Мамаев долго не являлись по вызову, а также из-за широкого общественного резонанса, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. У каждого из подозреваемых свой следователь.
Собеседник «Ленты.ру» также рассказал, что защита футболистов хочет добиться примирения сторон и не доводить дело до суда.
Другой источник Ленты.ру в правоохранительных органах добавил, что участники конфликта, которые будут признаны потерпевшими, намерены решать вопрос в судебном порядке.
Официальный представитель ГУ МВД по Москве полковник Юрий Титов заявил, что оба футболиста были допрошены в качестве подозреваемых. Поскольку они получили правовой статус подозреваемых, это стало причиной из задержания. В настоящее время следователи готовят материалы в суд об избрании им меры пресечения, а также готовятся предъявить Кокорину и Мамаеву обвинения.
10 октября футболисты были задержаны на 48 часов в рамках уголовного дела о хулиганстве. Их развели по разным камерам изолятора временного содержания на Петровке.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий Первого канала жестко ответил отцу Мамаева61
«Мне бы не сесть»: видео допроса Мамаева140
Роналду описал половой акт с Майоргой53
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением400
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи99
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
05:10
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи
Футбол
08:15
​Кокорин задержан
Футбол
05:24
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
MMA
04:37
Кокорин явился на допрос вслед за Мамаевым
Футбол
04:37
Мамаев задержан на 48 часов
Футбол Прочее
01:12
Очевидец высказался о драке Мамаева и Кокорина
Футбол
08:15
Мамаева и Кокорина не захотели видеть в Крыму
Футбол
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
08:15
МВД сделало заявление о неявке Кокорина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение