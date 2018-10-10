Жена Мамаева: «Я не подавала на развод»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в своём "инстаграме" опровергла информацию о том, что она решила развестись с мужем. «Я не подавала заявление на развод! Пожалуйста, не нужно писать от моего имени!» — написала Мамаева.
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Напомним, что 8 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и их друзья стали участниками двух потасовок в центре Москве, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктор Соловчук, глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин. Соловчук получил травмы головы и в данный момент находится в больнице. Возбуждены уголовные дела, полиция занимается расследованием эпизодов.