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Жена Мамаева: «Я не подавала на развод»
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Жена Мамаева: я не подавала на развод! Не пишите от моего имени! 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в своём "инстаграме" опровергла информацию о том, что она решила развестись с мужем. «Я не подавала заявление на развод! Пожалуйста, не нужно писать от моего имени!» — написала Мамаева.
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Напомним, что 8 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и их друзья стали участниками двух потасовок в центре Москве, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктор Соловчук, глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин. Соловчук получил травмы головы и в данный момент находится в больнице. Возбуждены уголовные дела, полиция занимается расследованием эпизодов.
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