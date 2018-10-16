Денисов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО "Бутырка", передает "Спорт-Экспресс".
"В последнее время столько было всего сказано по этому поводу. Не думаю, что буду оригинальным. Конечно, то, что мы все видели на видео — ужасно, недопустимо и стыдно. Это не должно повториться снова.
Немного беспокоит другое — то, с какой готовностью люди стремятся выносить оценки, глумиться и вершить суд над ближними. Причем самый жестокий суд — уже договорились до того, что ребят нужно посадить на семь лет, пожизненно отстранить от футбола и чего только еще не сделать. Вы это серьезно?!
Разве если врач или пожарный по-пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это все, что они умеют делать в жизни", — заявил футболист.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящих с Кокориным и Мамаевым событий.
Ранее адвокат Мамаева заявил о неопасности футболиста для общества.