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Кокорин и Мамаев готовы помочь семьям пострадавших
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Кокорин и Мамаев готовы помочь семьям пострадавших 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Хавбек самарского клуба "Крылья Советов" Алан Чочиев высказался относительно состояния форварда петербургского "Зенита" Александром Кокориным после нападений на двух человек, передает "Чемпионат".
Игрок "крылышек" заявил, что нападающий сине-бело-голубых и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев готовы помочь семьям пострадавших.
"Кокорин и Мамаев готовы извиниться перед теми людьми, которые принимали участие в инциденте. Готовы помочь их семьям", — подчеркнул Чочиев.
Также он рассказал о том, что переживает Кокорин на данный момент.
"С Сашей я общался. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил. Почему один плохой поступок, который человек осознаёт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни?" — заключил футболист "Крыльев Советов".
Ранее российский общественный и политический деятель Павел Пятницкий сообщил, что к 15.00 по московскому времени нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев будут доставлены в отделение полиции.
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