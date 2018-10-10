Кокорин и Мамаев готовы помочь семьям пострадавших

Игрок "крылышек" заявил, что нападающий сине-бело-голубых и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев готовы помочь семьям пострадавших.

"Кокорин и Мамаев готовы извиниться перед теми людьми, которые принимали участие в инциденте. Готовы помочь их семьям", — подчеркнул Чочиев.

Также он рассказал о том, что переживает Кокорин на данный момент.

"С Сашей я общался. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил. Почему один плохой поступок, который человек осознаёт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни?" — заключил футболист "Крыльев Советов".

Ранее российский общественный и политический деятель Павел Пятницкий сообщил, что к 15.00 по московскому времени нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев будут доставлены в отделение полиции.