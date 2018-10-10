Ещё
Кокорин и Мамаев получили статью
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мамаев явился на допрос
Мамаев явился на допрос

Кокорин и Мамаев получили статью 

Рамблер 1 час назад
В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», передает ТАСС. Ранее речь шла о менее тяжкой статье 116 УК РФ — «побои».
Футболисты до сих пор не явились на допрос к следователю Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Если они не явятся в срок до 18:00 10 октября, их объявят в федеральный розыск.
Мамаев явился на допрос
В понедельник, 8 октября, Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. От рук спортсменов также пострадал гендиректор государственного научного центра РФ «НАМИ» Сергей Гайсин.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил199
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением376
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева210
Дзюбу спросили о деле Мамаева и Кокорина4
Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию80
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
08:15
Кокорин и Мамаев получили статью
Футбол
00:47
«Гореть ***** вам всем в аду!»: Отец Мамаева заговорил
Футбол
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
08:45
Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
04:33
«Все обо**али»: Фурсенко о Кокорине и Мамаеве
Футбол
05:38
Уткин сделал неожиданное заявление
Футбол
01:16
60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение