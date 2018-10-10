Кокорин и Мамаев получили статью 

В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», передает ТАСС. Ранее речь шла о менее тяжкой статье 116 УК РФ — «побои».
Футболисты до сих пор не явились на допрос к следователю Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Если они не явятся в срок до 18:00 10 октября, их объявят в федеральный розыск.
В понедельник, 8 октября, Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. От рук спортсменов также пострадал гендиректор государственного научного центра РФ «НАМИ» Сергей Гайсин.