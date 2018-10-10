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Мамаев явился на допрос
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Мамаев явился на допрос 

Рамблер 1 час назад
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев явился в главное следственное управление ГУМВД по Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Сейчас с Мамаевым работают следователи.
Ранее сообщалось, что в случае неявки до 18.00 среды Павел Мамаев и Александр Кокорин будут объявлены в федеральный розыск.
Напомним, Мамаев и Кокорин обвиняются в хулиганстве, им грозит до 5 лет лишения свободы, а в случае, если суд докажет, что преступление было совершено по предварительному сговору в составе организованной группы, — до 7 лет лишения свободы.
Дзюбу спросили о деле Мамаева и Кокорина
8 октября Кокорин и Мамаев сначала избили водителя Виталия Соловчука, а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
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