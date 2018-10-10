В СМИ появилось свидетельство «в пользу» Кокорина и Мамаева

По словам одного из очевидцев драки между футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, они атаковали водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука якобы из-за его грубости по отношению к девушке.

«Все вместе отдыхали в заведении. Вызвали такси, вышли на улицу. Там холодно, такси все не ехало. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять. Ситуацию увидел Павел Мамаев , который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля», — приводит слова очевидца «Росбалт»

Он отметил, что после этого водитель вышел и начал «орать на ребят матом», при этом использовал «одно совсем обидное слово».

«Александр и Павел выросли в простых семьях. Короче, за такое обзывательство в том же Подольске, откуда родом Мамаев, принято спрашивать. Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: «Я так считаю и готов ответить за это», — заявил очевидец.

После этого, как он утверждает, водитель отбросил руку жестикулировавшего Мамаева и ударил его по лицу. Футболист отлетел в сторону, после чего якобы и началась драка.

«Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет», — заявил он.

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок. Дело ведет Главное следственное управление московского главка МВД . Дело утяжелили со статьи «Побои» до статьи «Хулиганство».

Футболисты пока не явились на допрос, вечером в среду их могут объявить в федеральный розыск.

Адвокат Умалат Сайгитов утверждает, что спортсмены извинятся перед пострадавшими.