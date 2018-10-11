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Забрало. Кокорин признался в употреблении пива
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Футболист Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепкого алкоголя 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Задержанный по подозрению в хулиганстве футболист Александр Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
"Члены ОНК Москвы посетили сегодня в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа задержанных накануне вечером футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В ходе беседы с членами комиссии Кокорин категорически отрицал употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков", — сказал Мельников.
"Пил пиво, забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка — это ужас, виски лучше, но не пил [ни водку, ни виски]", — привел Мельников слова футболиста.
Как сообщил в четверг руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору в отношении Кокорина и Мамаева по фактам драки на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая, а также в кафе на Большой Никитской улице. По информации правоохранительных органов, первый конфликт, в котором замешаны футболисты, произошел около 08:30 мск 8 октября, когда несколько мужчин напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин", избив мужчину и повредив иномарку, принадлежащую ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. После этого компания переместилась в кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга РФ Денис Пак, а попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу. В пятницу следствие обратится в суд за мерой пресечения футболистам.
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