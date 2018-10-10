Мамаев задержан на 48 часов

Игрок «Краснодара» Павел Мамаев задержан на 48 часов, сообщает Telegram-канал Mash.

После дачи показаний следователю Мамаев отправился в изолятор временного содержания.

Ранее стало известно, что товарищ Мамаева футболист «Зенита» Александр Кокорин все же явился в главное следственное управление ГУМВД по Москве.

Напомним, 8 октября Мамаев и Кокорин сначала избили водителя Виталия Соловчука, а потом главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.