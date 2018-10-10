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Мамаев задержан на 48 часов
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Мамаев задержан на 48 часов 

Рамблер + ещё 37 2 часа назад
Игрок «Краснодара» Павел Мамаев задержан на 48 часов, сообщает Telegram-канал Mash.
После дачи показаний следователю Мамаев отправился в изолятор временного содержания.
Ранее стало известно, что товарищ Мамаева футболист «Зенита» Александр Кокорин все же явился в главное следственное управление ГУМВД по Москве.
Напомним, 8 октября Мамаев и Кокорин сначала избили водителя Виталия Соловчука, а потом главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
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