«Зенит» нашел оправдание для Кокорина

В петербургском «Зените» прокомментировали поведение нападающего команды Александра Кокорина , оказавшегося под следствием из-за двух драк. Об этом сообщают «Известия».

Медицинская служба клуба полагает, что неадекватное поведение спортсмена могло стать следствием высокоинтенсивных тренировок. Кокорин длительное время восстанавливался от разрыва крестообразных связок, после чего приступил к тренировкам. Стресс от нагрузок, по мнению представителей «Зенита», в сочетании со спиртным мог повлиять на организм непредсказуемым образом.

Кокорин, как и его друг Павел Мамаев, проходит по двум уголовным делам о хулиганстве. Оба игрока задержаны. Кроме того, установлены личности еще трех соучастников преступлений. Одним из них является брат Кокорина Кирилл. 19-летний молодой человек также задержан. Сам Кокорин принес извинения пострадавшим через своего отчима.