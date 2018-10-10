До семи лет: Кокорину и Мамаеву светит тюрьма

Полиция Москвы переквалифицировала уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева со статьи «Побои» на «Хулиганство». Обоим футболистам грозит срок до семи лет лишения свободы.

Скандальная история с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева набирает новые обороты. Полиция Москвы, возбудившая в отношении двух футболистов уголовное дело, приняла решение переквалифицировать его со статьи 116 УК РФ «Побои» на более серьезную — ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

«В ходе производства уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев гражданину на Большой Никитской улице в Москве, следователь принял решение выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении граждан Кокорина и Мамаева по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — заявил журналистам представитель столичного ГУ МВД Юрий Титов.

Примечательно, что на момент данного сообщения ни Кокорин, ни Мамаев, которым была отправлена повестка с требованием явиться к следователю для дачи показаний о произошедшей драке в одной из кофеен Москвы, был поставлен ультиматум.

Оба футболиста должны были прибыть в отделение полиции 10 октября в 18.00 по московскому времени. В противном случае они были бы объявлены в федеральный розыск.

Примерно через час после требования Титова первым в отделение полиции приехал Мамаев. Кокорин же к назначенному времени не явился. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных органов, форвард «Зенита» объявлен в федеральный розыск.

«Один из участников конфликтов, произошедших на парковке на 2-й Бресткой улице и в кафе на Большой Никитской улице, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Мамаев, явился в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Сейчас с ним работают следователи», — цитирует ТАСС представителя московского ГУ МВД.

Интересно, что защищающая сторона двух футболистов утверждает о том, что на них идет давление со стороны журналистов.

По мнению адвоката Кокорина и Мамаева Умалата Сайгитова, СМИ якобы хотят, чтобы в отношении его подзащитных были приняты наиболее жесткие меры наказания

«Грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ, власти. Квалификация дела 116 УК РФ «Побои» вполне адекватна. Но под давлением видно, что хочется дожать до квалификации по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» — такая квалификация натянутая, надуманная. Посмотрим, что теперь решат правоохранительные органы», — сказал адвокат в интервью ТАСС.

Более того, представители защиты Мамаева потребовали заменить уголовное дело на административное.

«Представители Мамаева ходатайствуют о переквалификации уголовного дела о хулиганстве на административное — ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» — сказал Агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией.

Как уже сообщалось, дело было переквалифицировано под статью «Хулиганство». Случай с Кокориным и Мамаевым подходит сразу под две части. Таким образом, игрокам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Что касается адвоката футболистов, то забавно, что два года назад он выступал за запрет футбола в России. Так, после поражения сборной России от команды Уэльса (0:3) на чемпионате Европы — 2016 Сайгитов приравнял занятие футболом к экстремизму.

«Предлагаю запретить футбол в России, признать его незаконным, приравнять по степени опасности к экстремизму, а нарушивших запрет лишать гражданства. Запретить всякое упоминание футбола в российских сми и интернете, за разглашение информации о футболе детям — пожизненное лишение свободы»,

Кстати, о сборной России. На пресс-конференции перед матчем с командой Швеции в рамках Лиги нации главный тренер россиян Станислав Черчесов не оставил данную ситуацию с участием Кокорина и Мамаева без внимания, однако и придавать ей большого значения не стал.

«Тема неприятная, но мы обсуждаем подготовку к матчу. Это неприятно, но нас это не касается и на подготовку сборной никак не влияет», — сказал Черчесов.

Матч пройдет в Калининграде 11 октября в 22.45 по московскому времени.

Напомним, что Кокорин и Мамаев стали фигурантами дела о потасовке, которая произошла в московском кафе. В результате беспорядков пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

До этого инцидента возле гостиницы «Пекин» футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Примечательно, что Соловчук от общения с журналистами отказался, заявив, что ему «запрещено давать какие-либо комментарии СМИ».