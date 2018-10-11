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За Кокорина и Мамаева взялась FIFA
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ФИФА взяла дело Кокорина и Мамаева на контроль 

Рамблер + ещё 23 2 часа назад
ФИФА проконтролирует инцидент с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, сообщил «Известиям» источник в Международной федерации футбола.
По его словам, инцидент взят на особый контроль и внимательно отслеживается русскоязычными сотрудниками организации по публикациям в средствах массовой информации.
В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изданию также сообщили, что следят за развитием событий, а решение о наложении на Кокорина и Мамаева каких-либо санкций, например, запрета на международные или еврокубковые выступления, примет ФИФА, если посчитает нужным.
Тем временем глава международной организации Sport for All Янис Кузинс сообщил «Известиям» о намерении потребовать от ФИФА дисквалификации футболистов.
Кроме того, Кузинс уже написал письмо в организацию Football Against Racism in Europe («Футбол против расизма в Европе»), в котором сообщил, что, возможно, Кокорин и Мамаев допустили проявление расизма.
Вероятно, под этим Кузинс подразумевает то, что избитый спортсменами глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак — корейского происхождения.
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