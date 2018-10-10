Роналду описал половой акт с Майоргой

Хакеры опубликовали показания португальского футболиста Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, в котором его обвинила американка Кэтрин Майорга.

Показания нападающего «Ювентуса» опубликованы на сайте хакерской организации Football Leaks, передает «Спорт-Экспресс».

Роналду подтвердил, что между ним и Майоргой был секс, и что девушка несколько раз говорила ему «нет». Однако футболист заявил, что она «позволяла это сделать», не кричала и не звала на помощь.

«Я входил в нее сбоку, она позволяла это сделать. Она лежала на кровати на боку, я был сзади, мы делали это грубо, не меняли позу. Это длилось 5-7 минут. Она говорила, что не хочет, но позволяла это делать. Я схватил ее и повернул на бок, возможно, при этом она получила пару синяков. После того, как все закончилось, я извинился. Она не кричала и не звала на помощь», — рассказал Роналду.

Напомним, Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. По ее словам, тогда она получила от футболиста 375 тысяч долларов за молчание.