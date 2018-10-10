Кокорина и Мамаева разлучат в изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, задержанные полицией по делу о драке, будут содержаться в разных камерах изолятора временного содержания (ИВС), сообщают источники.

«Они будут сидеть в разных камерах изолятора, в одну камеру подельников не помещают», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

В среду вечером Кокорин и Мамаев были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» взамен более мягкой статьи «Побои», дело по которой открывали изначально. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.