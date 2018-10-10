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Кокорина и Мамаева разлучат в изоляторе
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Кокорина и Мамаева разлучат в изоляторе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: соцсети
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, задержанные полицией по делу о драке, будут содержаться в разных камерах изолятора временного содержания (ИВС), сообщают источники.
«Они будут сидеть в разных камерах изолятора, в одну камеру подельников не помещают», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».
В среду вечером Кокорин и Мамаев были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» взамен более мягкой статьи «Побои», дело по которой открывали изначально. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.
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