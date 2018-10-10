Let me speak: Мутко снова возглавит РФС

Вице-премьер России Виталий Мутко вернется на пост президента Российского футбольного союза (РФС). По информации СМИ, он сделает соответствующее заявление 11 октября. В конце декабря 2017 года Мутко покинул должность главы РФС, временно передав полномочия Александру Алаеву.

Виталий Мутко в ближайшее время может вернуться к исполнению обязанностей президента РФС. По информации «Матч ТВ» из источника в организации, это случится завтра, 11 октября.

При этом отмечается, что созывать исполком РФС для этого решения Мутко не намерен.

В РФС информацию о возможном возвращении своего бывшего руководителя не подтвердили, но и не опровергли.

«Без комментариев», — ответил пресс-секретарь организации Игорь Владимиров на просьбу журналистов радиостанции «Говорит Москва» прояснить ситуацию.

Напомним, что 27 декабря 2017 года Мутко объявил о временном сложении полномочий главы организации до 28 июля 2018 года. Исполняющим обязанности главы РФС был назначен и является им на сегодняшний день Александр Алаев.

Его уход из РФС связали с допинговым скандалом, разгоревшимся перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Тогда Мутко подтвердил, что на полгода приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС из-за судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом (МОК), который пожизненно отстранил чиновника от посещения Олимпийских игр. Однако Мутко уточнил, что не уходит в отставку и планирует как можно скорее вернуться.

«Я обратился к Исполкому, на период судебных разбирательств попросил РФС кратковременно приостановить мою работу на полгода. Потому что если президент в кратковременной перспективе не может исполнять свои обязанности, то нужно их временно сложить. РФС должен в этот период спокойно работать.

Ни в какую отставку я не ухожу — мой мандат действует. Раньше это закончится — вернусь раньше», — сказал Мутко.

Бывший президент РФС сразу после дисквалификации в МОК был исключен из состава Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако уже менее чем через полгода, в мае 2018 года, Мутко стал Председателем правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития. Эту должность он занимает и по сей день.

3 августа 2018 года 59-летний чиновник занял еще один ответственный пост, став главой правительственной комиссии по казачеству. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщает интернет-портал правовой информации, Мутко стал главой межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.

После принятия очередной должности Мутко сообщил, что может и вовсе не вернуться к деятельности, связанной с российским футболом.

«Я приостановил работу президента РФС. Я попросил, чтобы она была закреплена юридически. Считаю, что Алаев хорошо исполняет свои обязанности. Как только появится ясность с моим иском в Спортивный арбитражный суд (CAS), то оценю ситуацию и обсудим вопрос.

Все будет зависеть от этого решения и от ситуации в будущем. Руководство страны предложило серьезный вызов: я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет.

Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу — футбол фром май харт!» — намекнул на свое отречение от РФС Мутко.

Исполняющий обязанности главы РФС Алаев не стал утверждать, что Мутко действительно может уйти. Если заместитель Председателя правительства России действительно отказался бы от своего возвращения, то Алаев мог избавиться от приставки И. О.

«Не хочу комментировать слова Виталия Леонтьевича о его возможном уходе. Состоялась отчетная конференция, мы рассмотрели все вопросы, которые были на повестке. Что касается попечительского совета, то круг лиц, который может его возглавить, не обсуждался. В этот совет должны входить уважаемые люди, которые любят футбол и могут быть полезны ему. В него может войти Мутко, ровно как и все остальные члены исполкома РФС», — сказал тогда Алаев.

В СМИ сделали предположение, что добровольный уход Мутко вызван давлением со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с допинговым кризисом.

Тогда организация пригрозила открыть в отношении российских футболистов дело, если будут выявлены нарушения антидопинговых правил. ФИФА, впрочем, ограничилась впоследствии лишь этими угрозами.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го. Со стороны правительства России он являлся куратором чемпионата мира — 2018, который прошел с 14 июня по 15 июля.