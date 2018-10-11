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В Англии Дзюбу сравнили с Ибрагимовичем
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Экс-тренер сборной Англии сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем 

Газета.Ru + ещё 7 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон сравнил нападающего сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбу с форвардом сборной Швеции и "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Конечно, Дзюба может заиграть в Англии. Сколько ему лет, 30? Я помню этого футболиста на чемпионате мира, хороший форвард, большой человек. Чем-то он напоминает мне Ибрагимовича. Хотя, конечно, до Златана вашему нападающему еще далеко", — заявил Эрикссон.
Ранее наставник шведской команды заявил о желании победить Россию в матче Лиги наций.
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