В Англии Дзюбу сравнили с Ибрагимовичем

Экс-наставник сборной Англии Свен-Еран Эрикссон сравнил нападающего сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбу с форвардом сборной Швеции и "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Конечно, Дзюба может заиграть в Англии. Сколько ему лет, 30? Я помню этого футболиста на чемпионате мира, хороший форвард, большой человек. Чем-то он напоминает мне Ибрагимовича. Хотя, конечно, до Златана вашему нападающему еще далеко", — заявил Эрикссон.
Ранее наставник шведской команды заявил о желании победить Россию в матче Лиги наций.