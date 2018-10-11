Стал известен арбитр, который обслужит матч Россия — Турция

Матч Лиги наций УЕФА между футбольными сборными России и Турции обслужит Павел Рачковски из Польши.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ему будут помогать боковые судьи лайнсмены Михал Обукович Радослав Сейка , ассистенты за воротами Томаш Квятковский и Ярослава Пржыбыл, а также резервный судья Марцин Бонек.

Матч России и Турции состоится 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — 19:00.

До этого россияне сыграют со шведами 11 октября в Калининграде.

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