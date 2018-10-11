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Назначен арбитр на матч Россия — Турция
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Стал известен арбитр, который обслужит матч Россия — Турция 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Матч Лиги наций УЕФА между футбольными сборными России и Турции обслужит Павел Рачковски из Польши.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Ему будут помогать боковые судьи лайнсмены Михал Обукович и Радослав Сейка, ассистенты за воротами Томаш Квятковский и Ярослава Пржыбыл, а также резервный судья Марцин Бонек.
Матч России и Турции состоится 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — 19:00.
До этого россияне сыграют со шведами 11 октября в Калининграде.
Ранее Черчесов рассказал, кто займёт место в воротах в матче против сборной Швеции.
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