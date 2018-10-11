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Тесть похвалил Кокорина
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Тесть вступился за Кокорина 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин — «нормальный мужик», заявил «Комсомольской правде» его тесть.
По словам 52-летнего Руслана Валитова, его зять — «идеальный» семьянин, один из лучших современных спортсменов и практически не пьет.
«Мы все не без греха», — тем не менее отметил он.
Валитов полагает, что неправильно не обращать внимание на спортивные достижения Кокорина, а также «раскачивать мальчишек», «загонять в грязь», пока решение о том, что произошло на самом деле утром 8 октября, не вынесло следствие.
«Если действительно натворили, понятно, что дурачки», — подчеркнул он.
Также Валитов посетовал, что никто не обращает внимание на по-настоящему резонансные преступления — стрельбу, гибель людей, — а поступок Кокорина «раскачивают».
В понедельник Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя журналистки Первого канала Виталия Соловчука, главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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