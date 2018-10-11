Тесть похвалил Кокорина

Тесть вступился за Кокорина

По словам 52-летнего Руслана Валитова, его зять — «идеальный» семьянин, один из лучших современных спортсменов и практически не пьет.

«Мы все не без греха», — тем не менее отметил он.

Валитов полагает, что неправильно не обращать внимание на спортивные достижения Кокорина, а также «раскачивать мальчишек», «загонять в грязь», пока решение о том, что произошло на самом деле утром 8 октября, не вынесло следствие.

«Если действительно натворили, понятно, что дурачки», — подчеркнул он.

Также Валитов посетовал, что никто не обращает внимание на по-настоящему резонансные преступления — стрельбу, гибель людей, — а поступок Кокорина «раскачивают».