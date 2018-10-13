Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

Судебные заседания по делу Кокориных и Мамаева (для каждого из них отвели отдельный зал) назначили на 18:00 в Тверском суде Москвы. Известно об этом стало буквально за полчаса до начала — изначально говорили, что слушания назначены на пятницу. К суду примчались журналисты всех ведущих СМИ — но футболисты не спешили их радовать: и Кокорин, и Мамаев оказались неразговорчивы.

Они молча изучали переданные адвокатами документы и смотрели в пол. Заседание по делу Кокорина-младшего вообще прошло незаметно на фоне главных «звезд»; журналисты шептались — мол, заседание с Кириллом прошло в закрытом режиме. На самом деле, никто его не закрывал — просто журналисты не успели посетить три зала разом.

Кокорина-старшего арестовывали на третьем этаже суда, Мамаева — на четвертом. Заседания начались с интервалом в полчаса — адвокат Мамаева задержался, а потому первое время все внимание было приковано к Кокорину. Он заметно нервничал, теребил руки и игнорировал направленные на него камеры.

«Вы жалеете о случившемся? Вы признаете свою вину?», — вопросы сыпались один за другим, но ответов не последовало.

Родители нападающего «Зенита», пришедшие поддержать сына, также отказались от общения с прессой.

«Для вас это шоу, а для меня трагедия жизни», — объяснила журналистам мать Кокорина, после чего села на самый дальний, третий ряд в маленьком зале заседания.

Избрание меры пресечения Александру Кокорину началось около 19:30. Футболист встал, представился и немного рассказал о себе: родился в городе Валуйки Белгородской области, есть высшее образование, ребенок — мальчик 2017 года рождения. Он профессиональный спортсмен, выступает за футбольный клуб «Зенит», ранее не судим.

Судья Мария Сизинцева отметила, что в суд поступило ходатайство об аресте футболиста, который подозревается в побоях и хулиганстве организованной группой. Уголовные дела соединены в одно.

«Органы предварительного следствия считают необходимым избрание данной меры пресечения, поскольку Кокорин подозревается в ряде преступлений, в том числе, тяжкого, учитывая его активную роль в совершении преступлений, наличие личных связей в различных органах государственной власти и значительные денежные средства. Следствие считает, что пребывая на свободе, он продолжит преступную деятельность или скроется, чем затруднит установление истины по уголовному делу», — отчеканила следователь.

Далее слово предоставили прокурору. Гособвинитель отметил, что считает ходатайство законным и обоснованным и поддерживает его.

Перейдя к исследованию материалов дела, судья пересказала заявление избитого чиновника Дениса Пака, в котором тот связал действия нападавших со своей национальностью. По словам потерпевшего, около девяти утра восьмого октября он находился в «Кофемании» в центре столицы, за другим столиком отдыхали около десяти человек и распивали алкогольные напитки.

Пак попросил гостей заведения вести себя тише и не высказываться о его национальной и расовой принадлежности. В ответ те стали вести себя «агрессивно и неадекватно», в том числе, ударили его стулом по голове. После этого за Пака заступился его коллега Сергей Гайсин, и тоже был избит. Пак уверенно опознал среди нападавших Мамаева и Кокорина. Через некоторое время чиновник был вынужден обратиться в клинику, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и левого плеча.

Другое заявление в уголовном деле — от Сергея Гайсина, который попросил разыскать молодых людей, спровоцировавших конфликт в кафе. Он рассказал, что пытался успокоить компанию спортсменов и пострадал сам. По словам Гайсина, потасовка длилась около восьми минут, а напоследок дебоширы пригрозили ему словами: «Вам повезло, что вы еще живы».

Третье заявление принадлежит Виталию Соловчуку, водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой . Соловчук рассказал о приключившихся с ним событиях: в то же утро около семи часов в его служебный автомобиль села незнакомая пьяная девушка. Он попросил ее выйти на улицу, после чего в окно машины постучали неизвестные, вывели его на улицу и стали бить. Били руками и ногами даже тогда, когда он лежал на земле.

Теперь Соловчук находится на лечении в больнице имени Боткина. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа и ушибы мягких тканей лица. Водитель опознал в своих обидчиках футболистов Мамаева и Кокорина и еще одного человека, имени которого он не знает.

Выслушав потерпевших, судья перешла к показаниям самих Мамаева и Кокорина. Оба футболиста утверждали, что водитель и чиновники сами спровоцировали конфликты. Из показаний Кокорина следует, что Соловчук обозвал их, после чего они попросили его «объясниться», и тогда между ними завязалась драка. После нее приятели отправились в «Кофеманию», где продолжали выпивать и встретили Дениса Пака с приятелем.

В показаниях товарищей футболистов содержатся другие подробности конфликтов: будто бы водитель Соловчук обругал нетрезвую девушку, это услышал Мамаев, передал Кокорину, и между мужчинами завязалась перепалка. После этого спортсмены со своими друзьями оказались в кафе, где чиновник Пак начал делать им замечания, тем самым спровоцировав конфликт. Перечисляя документы, судья Сизинцева уделила внимание видеозаписям обоих потасовок. Так, в описании видео драки с водителем говорится, что братья Кокорины и Мамаев били мужчину и преследовали его, когда тот пытался убежать от них.

Отмечается, что Мамаев пять раз ударил по автомобилю, пока Кокорин удерживал водителя, а потом и сам нанес удары Соловчуку. Судя по записям из «Кофемании», в 9:06 Александр Кокорин подошел к столу Пака и ударил его стулом, а его младший брат нанес потерпевшему удар в лицо. Только после этого к ним подбежал Мамаев. На записи также видно, как футболисты избили Гайсина.

Адвокат Александра Кокорина Олег Попов оказался немногословен. Он лишь отметил, что считает ходатайство об аресте своего подзащитного необоснованным, поскольку Кокорин не может выехать из России: в Москве у него находятся жена и маленький ребенок. Кроме того, отметил Попов, Кокорин явился в органы следствия сразу же, как только узнал о возбуждении уголовного дела.

Футболист признал факт совершения преступления, но при этом его защитник считает «фантазией следствия» подозрения в сговоре с остальными нападавшими. Ведь изначально Кокорин подошел к потерпевшему один и нанес ему первый удар. Вслед за адвокатом выступил и сам Кокорин. Он читал по бумажке, на которой ручкой размашисто было написано несколько предложений.

«Уважаемый суд. Сначала я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок потерпевшему Паку Денису Климентьевичу, сказать, что мне очень стыдно перед своими родителями, перед клубом, перед болельщиками. Я вел себя недопустимо. Я раскаиваюсь и обещаю, что сделаю все возможное, чтобы заслужить прощение. Прошу не лишать меня свободы и дать возможность загладить вину», — сказал Кокорин.

Впрочем, суд не признал доводы защиты и самого футболиста убедительными — и арестовал Кокорина на два месяца, — до восьмого декабря 2018 года. После заседания его адвокат сообщил, что будет обжаловать решение суда и подберет более серьезные доводы. Он добавил, что его подзащитный был морально готов к аресту, чувствует себя нормально и «держится кремнем».

Между собой журналисты обсуждали, что тяжелее всех приходится родителям Кокорина. Будто бы его отчим не выдержал и расплакался прямо в зале со словами: «Мой сын не изверг». Почти одновременно суд принял решение и об аресте Кокорина-младшего: на заседании, где молодому человеку избирали меру пресечения, по некоторым данным выяснилась истинная причина конфликта футболистов и чиновников в «Кофемании». Якобы спортсмены демонстративно указали на схожесть Дениса Пака с героем клипа PSY — «Gangam Style».

В те самые минуты, когда судья оглашала решение об аресте Кокорина-старшего, в зале этажом выше объяснялся его друг Павел Мамаев. Футболист просил не арестовывать его, поскольку он «не избивал Пака и явился в следственные органы самостоятельно».

«Прошу не лишать меня свободы, так как футбольный клуб может расторгнуть договор. Готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта, никуда скрываться не буду. Публично хочу извиниться перед пострадавшими. Я не имел права себе это позволить. Готов загладить весь моральный и материальный ущерб», — сказал футболист.

Суд, однако, принял решение заключить и его под стражу, тоже сроком на два месяца. Причина, как и у Кокорина, — подозреваемый может скрыться от следствия, к тому же, одно из преступлений, в которых он подозревается, — тяжкое. Адвокат Мамаева почти сразу заявил о намерении обжаловать арест своего подзащитного. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что на кадрах полной записи видно, что в тот момент, когда Кокорин бил чиновника стулом, подвыпивший Мамаев просто спал.

«Решение — излишне жесткое. Оно не соответствует тому деянию, в котором подозревают Павла. Мы имеем основания заявить о его непричастности к совершению хулиганства, поскольку это подтверждается объективной записью, которую мы имели возможность посмотреть вчера на следственных действиях», — сказал Игорь Бушманов.

В то же время, отметил адвокат, Мамаев признал вину в избиении водителя и выразил готовность пойти на мировую — загладить вину и возместить моральный ущерб.

«Действия будут совершаться в рамках уголовного расследования, мы просили следствие донести нашу позицию до сведения потерпевших и донести до нас сведения об их готовности или неготовности идти на примирение», — отметил адвокат.

Он добавил, что надеется изменить меру пресечения на более мягкую, альтернативную, которая «позволит завершить судопроизводство в кратчайшие сроки и даст возможность Павлу нормально защищаться и продолжить трудовую деятельность». Впрочем, по мнению Бушманова, излишнее внимание прессы и пользователей соцсетей сильно влияет на следствие и судебный процесс и играет совсем не в пользу футболистов.

«Рядовое преступление, а его расследует весь отдел… Такой резонанс влияет и на меру пресечения», — сказал защитник Мамаева.

До восьмого декабря Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться в московском СИЗО №2 («Бутырка»). По словам Бушманова, их распределят в камеры с людьми, которые отбывают наказание впервые.