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Наумов: для Кокорина потеря футбола равносильна расстрелу
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Наумов: для Кокорина потеря футбола равносильна расстрелу 

RT на русском + ещё 31 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как относится к скандалу с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.
«Они совершили чудовищный поступок. Он вообще ни в какие рамки не лезет. Но даже самому большому преступнику всегда нужно дать шанс исправить своё положение. И вот те высказывания людей, которые говорят, что Мамаева с Кокориным надо отлучить от футбола, пожизненно дисквалифицировать, означают, что они не любят футбол и не играли никогда в эту прекрасную игру», — заявил бывший президент железнодорожников в интервью «Живу спортом».
Наумов призвал дать футболистам возможность исправиться.
«Для Кокорина потеря футбола равносильна расстрелу. Да, их надо наказать. Но в принципе ребята и так уже наказаны. Им нужно дать возможность исправиться и доказать, что они — не потерянные для общества люди. В конце концов, Мамаев с Кокориным — молодые парни, что же мы их гробить то будем?», — добавил Наумов.
Ранее адвокат брата Кокорина раскритиковал решение суда об аресте.
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