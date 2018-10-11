Кокорина и Мамаева не допустят до хоккейных матчей

Российский хоккейный клуб «Челны» не пустит избивших трех человек футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева на домашнюю арену и в буфет. Об этом пресс-служба команды сообщила в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не можем мириться с таким поведением», — объяснили в клубе, назвав поступок Кокорина и Мамаева «омерзительным».

В «Челнах» сообщили, что футболисты будут отстранены от посещения домашних матчей команды и буфета пожизненно, однако могут рассчитывать и на «амнистию», которая будет объявлена лишь при одном условии.

«Если ХК "Челны" будет выступать в КХЛ», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время команда из Набережных Челнов выступает в Первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе в стране.