Кокорина и Мамаева не допустят до хоккейных матчей 

Российский хоккейный клуб «Челны» не пустит избивших трех человек футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на домашнюю арену и в буфет. Об этом пресс-служба команды сообщила в соцсети «ВКонтакте».
«Мы не можем мириться с таким поведением», — объяснили в клубе, назвав поступок Кокорина и Мамаева «омерзительным».
В «Челнах» сообщили, что футболисты будут отстранены от посещения домашних матчей команды и буфета пожизненно, однако могут рассчитывать и на «амнистию», которая будет объявлена лишь при одном условии.
«Если ХК "Челны" будет выступать в КХЛ», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время команда из Набережных Челнов выступает в Первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе в стране.
В начале нынешней недели Александр Кокорин и Павел Мамаев избили трех человек — водителя журналистки Первого канала, главу одного из департаментов Минпромторга и руководителя научного центра НАМИ. 10 октября спортсмены были задержаны по подозрению в хулиганстве.