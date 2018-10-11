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Кокорина и Мамаева не допустят до хоккейных матчей
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Кокорина и Мамаева не допустят до хоккейных матчей 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккейный клуб «Челны» не пустит избивших трех человек футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на домашнюю арену и в буфет. Об этом пресс-служба команды сообщила в соцсети «ВКонтакте».
«Мы не можем мириться с таким поведением», — объяснили в клубе, назвав поступок Кокорина и Мамаева «омерзительным».
В «Челнах» сообщили, что футболисты будут отстранены от посещения домашних матчей команды и буфета пожизненно, однако могут рассчитывать и на «амнистию», которая будет объявлена лишь при одном условии.
«Если ХК "Челны" будет выступать в КХЛ», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время команда из Набережных Челнов выступает в Первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе в стране.
В начале нынешней недели Александр Кокорин и Павел Мамаев избили трех человек — водителя журналистки Первого канала, главу одного из департаментов Минпромторга и руководителя научного центра НАМИ. 10 октября спортсмены были задержаны по подозрению в хулиганстве.
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