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Эскобар хотел убить тренера сборной Перу
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СМИ: Пабло Эскобар хотел убить нынешнего главного тренера футбольной сборной Перу 

RT на русском + ещё 3 5 часов назад
Фото: Marc Schueler/imago sportfotodienst globallookpress.com
Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар в 90-х годах хотел убить нынешнего главного тренера футбольной сборной Перу Рикардо Гареки.
Об этом сообщает El Popular со ссылкой на киллера колумбийского наркобарона Джон Хайро Веласкеса.
По информации издания, тогда у возглавляемого Эскобаром Медельинского наркокартеля был конфликт с наркокартелем из этого города.
«Эскобар похитил несколько футболистов «Америки», чтобы ему привели братьев Родригес, которых он обвинял в подрыве автомобиля возле своего дома. После отказа от сотрудничества Эскобар убил семью игрока «Америки» Педро Сармьенто. Все футболисты клуба находились на прицеле у Эскобара, Гарека был в их числе», — рассказал Веласкес.
Он добавил, что Эскобар всё-таки не стал убивать Гареку и его одноклубников из-за своей любви к футболу.
Гарека выступал за «Америку» с 1985 по 1988 году. Он возглавляет сборную Перу с 2015 года.
Ранее сообщалось, что швейцарский суд возобновил дисквалификацию игрока сборной Перу Герреро за употребление кокаина.
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