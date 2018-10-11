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Адвокат Кокорина и Мамаева отказался от футболистов
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Адвокат Кокорина и Мамаева отказался от футболистов 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат Умалат Сайгитов не будет защищать форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павала Мамаева в деле о нападениях на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сообщает телеканал "360".
"Слишком много адвокатов, у семи нянек дитя без глазу, у каждого адвоката свой угол видения. Чтобы не было войны, так сказать", — заявил Сайгитов.
Ранее Сайгитов представлял интересы футболистов и рассказал о давлении, которое оказывается на правоохранительные органы со стороны СМИ и представителей власти.
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