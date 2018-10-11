Мак назвал встречу с «Мольде» худшим матчем 

Хавбек петербургского "Зенита" Роберт Мак прокомментировал матчи сине-бело-голубых в рамках Лиги Европы УЕФА, передает "Советский спорт".
Словацкий футболист недоволен игрой команды на стадии плей-офф.
"В Норвегии мы провели худший матч в этом сезоне. Играли очень плохо, так действовать на выезде нельзя. На групповом этапе нам предстоит столкнуться с более серьезными соперниками: надо увереннее играть в гостях и побеждать вдали от дома. На своем поле мы можем перевернуть ход любой встречи, но на выезде это сделать труднее", — заявил Мак пресс-службе "Зенита".
Также он поделился планами клуба на футбольный турнир.
"Какая цель стоит перед "Зенитом"? Для начала надо выйти из группы. Как только это случится, дальше все возможно. Но все же чемпионат важнее, мы концентрируемся на нем", — заключил полузащитник.
Ранее сине-бело-голубые проиграл "Мольде", но вышли в групповой этап Лиги Европы.