Кокорин и Мамаев остались без адвоката

Известный адвокат отказался представлять интересы Кокорина и Мамаева

В адвокатском бюро «Мусаев и партнеры», где работает Сайгитов, изданию заявили, что он «вышел из дела». Причины прекращения сотрудничества неизвестны. Сам Сайгитов отказывается давать комментарии по этому поводу.

Ранее Сайгитов выступал от имени Мамаева и Кокорина. В частности, накануне он анонсировал извинения футболистов в адрес пострадавших, однако публично они так и не были принесены.

Сегодня от лица Александра Кокорина уже выступал адвокат Олег Попов , о новом адвокате Мамаева пока ничего не известно.