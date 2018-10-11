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Кокорин и Мамаев остались без адвоката
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Кокорин и Мамаев доставлены в суд
Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Известный адвокат отказался представлять интересы Кокорина и Мамаева 

Рамблер 57 минут назад
Фото: ТАСС
Адвокат Умалат Сайгитов больше не будет защищать интересы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, пишут «Известия».
В адвокатском бюро «Мусаев и партнеры», где работает Сайгитов, изданию заявили, что он «вышел из дела». Причины прекращения сотрудничества неизвестны. Сам Сайгитов отказывается давать комментарии по этому поводу.
Ранее Сайгитов выступал от имени Мамаева и Кокорина. В частности, накануне он анонсировал извинения футболистов в адрес пострадавших, однако публично они так и не были принесены.
Сегодня от лица Александра Кокорина уже выступал адвокат Олег Попов, о новом адвокате Мамаева пока ничего не известно.
Умалат Сайгитов известен своим участием в деле так называемой банды Цапка. На суде он защищал «правую руку» главаря банды Вячеслава Цеповяза, который был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.
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