Смолов: проще всего осуждать Кокорина и Мамаева 

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые сегодня, 11 октября, по решению суда были взяты под стражу на два месяца.
«Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими, и всем обществом в целом! Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!» — написал Смолов.
Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев вместе с друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.