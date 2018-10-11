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Смолов: проще всего осуждать Кокорина и Мамаева
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Смолов: проще всего осуждать Кокорина и Мамаева 

Чемпионат.com + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые сегодня, 11 октября, по решению суда были взяты под стражу на два месяца.
«Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими, и всем обществом в целом! Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!» — написал Смолов.
Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев вместе с друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
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