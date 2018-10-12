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Молодежная сборная России разгромила македонцев
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Гол Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Македонию в матче квалификации ЧЕ-2019 

RT на русском + ещё 19 54 минуты назад
Фото: rfs.ru
Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Македонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года против национальной команды Македонии.
Встреча, прошедшая в Туле, на стадионе «Арсенал» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.
В составе российской команды забили Ильзат Ахметов, Фёдор Чалов, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и Георгий Мелкадзе.
Македонцы ответили голом Марио Крстовски.
Следующий соперником сборной России станет национальная команда Австрии. Матч состоится 16 октября в Санкт-Пёльтене.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Сочи на матч Лиги наций.
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