Молодежная сборная России разгромила македонцев

Гол Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Македонию в матче квалификации ЧЕ-2019

Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Македонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года против национальной команды Македонии.

Встреча, прошедшая в Туле, на стадионе «Арсенал» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Македонцы ответили голом Марио Крстовски.

Следующий соперником сборной России станет национальная команда Австрии. Матч состоится 16 октября в Санкт-Пёльтене.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Сочи на матч Лиги наций.