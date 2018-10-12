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Мать Кокориных сделала заявление
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Мать Кокориных попросила прощения у пострадавших от рук своих сыновей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Светлана Кокорина, мать братьев Александра и Кирилла, арестованных судом по делу о хулиганстве, обратилась к пострадавшим от рук своих сыновей, попросив у них прощения.
«Я очень хочу извиниться перед всеми пострадавшими в этой истории. Пожалуйста, простите моих детей», — сказала Кокорина в интервью телеканалу «Звезда», добавив, что не может поверить в поступки своих детей.
По ее словам, родители Александра и Кирилла с детства учили братьев не терпеть оскорблений, но не могли подумать, что с сыновьями произойдут события, которые привели к возбуждению уголовного дела.
«Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. (…) То, что я видела, меня просто убило», — сказала женщина.
Кокорина попросила «не нагнетать обстановку, не делать преждевременных выводов, дать во всем разобраться суду», так как «ситуация не столь однозначная, как она кажется».
Накануне суд арестовал Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Вслед за ними в СИЗО был отправлен Мамаев.
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов посоветовал арестованным футболистам загладить вину перед обществом.
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