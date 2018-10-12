Болт оформил дубль во втором матче в карьере

Болт оформил дубль во втором футбольном матче в карьере

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усейн Болт, выступающий за австралийский "Централ Кост Маринерс", отметился двумя забитыми голами в товарищеском матче против "Макартур Саут Вест Юнайтед", сообщает "Советский спорт"

Ямаец подписал контракт с австралийским клубом в августе нынешнего года. Эта игра стала для него второй в карьере футболиста, и атлет уже успел оформить дубль. Команда Болта победила 4:0, мячи ямайца стали третьим и четвертым по счету.

"Это мой первый матч, и я забил в нем два гола. У меня невероятные ощущения. Я счастлив, что перешел сюда и доказал миру, что я развиваюсь", — заявил Болт после игры.

Ранее хавбек "Вулверхэмптона" бросил вызов Усейну Болту.