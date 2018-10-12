Мамаев и Кокорин могут сесть на три года

Экс-начальник ОВД: Мамаев и Кокорин получат минимум три года

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово в эфире НСН рассказал, что грозит футболистам.

Экс-начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов в эфире НСН рассказал о возможном жестком наказании для Мамаева и Кокорина. По его словам, все будет зависеть от внешних факторов (слушайте аудио).

«Там же статья первая статья 213 часть вторая, на самом деле — жесткая статья, до семи лет, тяжкий состав. Потом 116-я статья — побои, по ней там до двух лет. Но по ней бы никогда в жизни бы не посадили, потому что закон так прописан, что если человек первый раз привлекается к уголовной ответственности по преступлению небольшой тяжести, побои например, его нельзя изолировать от общества в виде наказания, если он не скрывался. А вот статья 213 часть вторая — это уже тяжкий состав. Вот по этой статье, если будет такое же давление или внешний фактор, они могут годика три получить», — объяснил адвокат.

Экс-судья предрек крах судебной системы России из-за Кокорина и Мамаева Напомним, 10 октября, Кокорин и Мамаев были задержаны на двое суток после допросов в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Против них были возбуждены уголовные дела по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и статье 116 УК РФ. Максимальное наказания по первой статье — семь лет лишения свободы, по второй — два года тюрьмы.