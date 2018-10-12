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В поддержку Кокорина и Мамаева готовят флешмоб
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Русские болельщицы планируют организовать флешмоб в поддержку Кокорина и Мамаева 

Вечерняя Москва + ещё 2 19 минут назад
Всем поклонникам футбола, всем болельщикам, независимо от клуба, нужно объединиться и запустить в соцсетях флешмоб в поддержку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом заявила руководитель клуба болельщиц ЦСКА Екатарина Довлатова.
Девушка считает ситуацию с футболистами слишком раздутой.
— Нельзя отрицать, что они вели себя ненормально, чересчур агрессивно. Но у нас в каждом дворе есть такие пацаны, которые не только стулом, а всем, чем можно, доказывают свою точку зрения, — заявила Довлатова в комментарии Телеканалу "360".
Когда именно пройдет флешмоб в поддержку Кокорина и Мамаева, она не сообщила.
Напомним, что в отношении Кокорина и Мамаева заведены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство по предварительному сговору».
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