В поддержку Кокорина и Мамаева готовят флешмоб

Русские болельщицы планируют организовать флешмоб в поддержку Кокорина и Мамаева

Всем поклонникам футбола, всем болельщикам, независимо от клуба, нужно объединиться и запустить в соцсетях флешмоб в поддержку футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева . Об этом заявила руководитель клуба болельщиц ЦСКА Екатарина Довлатова.

Девушка считает ситуацию с футболистами слишком раздутой.

— Нельзя отрицать, что они вели себя ненормально, чересчур агрессивно. Но у нас в каждом дворе есть такие пацаны, которые не только стулом, а всем, чем можно, доказывают свою точку зрения, — заявила Довлатова в комментарии Телеканалу "360".

Когда именно пройдет флешмоб в поддержку Кокорина и Мамаева, она не сообщила.

Напомним, что в отношении Кокорина и Мамаева заведены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство по предварительному сговору».