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Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
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Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО 

Рамблер + ещё 50 26 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованные на два месяца, постепенно обживаются в СИЗО «Бутырка».
Как отмечает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, Кокорин переживает случившееся гораздо бодрее.
«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю», — заявил футболист.
Он надеется что удастся поддерживать физическую форму, он уже подал соответствующее прошение.
В зале есть душ, поэтому тренировка дает возможность еще и чаще купаться. Час занятий в зале стоит 400 рублей, сообщает «Газете.Ru».
«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — заявил Мамаев.
Двое футболистов, а также младший брат Кокорина — 19-летний Кирилл — с пятницы находятся в так называемом тюремном карантине, лишь спустя десять дней их переведут в основную камеру. Сейчас они размещены в просторных шестиместных камерах, где у каждого из них лишь один сосед. Все они стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, после того как устроили потасовки в центре Москвы.
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