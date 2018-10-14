Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО

Как отмечает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников , Кокорин переживает случившееся гораздо бодрее.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю», — заявил футболист.

Он надеется что удастся поддерживать физическую форму, он уже подал соответствующее прошение.

В зале есть душ, поэтому тренировка дает возможность еще и чаще купаться. Час занятий в зале стоит 400 рублей, сообщает «Газете.Ru»

«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — заявил Мамаев.

Двое футболистов, а также младший брат Кокорина — 19-летний Кирилл — с пятницы находятся в так называемом тюремном карантине, лишь спустя десять дней их переведут в основную камеру. Сейчас они размещены в просторных шестиместных камерах, где у каждого из них лишь один сосед. Все они стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, после того как устроили потасовки в центре Москвы.