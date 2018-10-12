Луческу оштрафовали из-за Гитлера

Луческу оштрафовали на 28 тыс.евро из-за Гитлера

Главного тренера футбольного клуба ПАОК Рэзвана Луческу оштрафовали на 28 тысяч евро за отсыл к гитлеровской Германии. Данное решение в отношении специалиста приняла Федерация футбола Греции.

«Я считаю, что в истории спорта, в истории футбола подобное происходило только в гитлеровской Германии. Никогда не вспомню подобной ситуации», — приводит слова тренера AFP.