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Луческу оштрафовали из-за Гитлера
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Луческу оштрафовали на 28 тыс.евро из-за Гитлера 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Pedro Rocha/ZUMAPRESS.com/GlobaL Look Press
Главного тренера футбольного клуба ПАОК Рэзвана Луческу оштрафовали на 28 тысяч евро за отсыл к гитлеровской Германии. Данное решение в отношении специалиста приняла Федерация футбола Греции.
«Я считаю, что в истории спорта, в истории футбола подобное происходило только в гитлеровской Германии. Никогда не вспомню подобной ситуации», — приводит слова тренера AFP.
Спорное заявление 49-летний Луческу сделал после того, как федерация лишила его команду трёх очков за появление на поле президента Ивана Саввиди в одной из встреч.
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