Луческу оштрафовали из-за Гитлера

Главного тренера футбольного клуба ПАОК Рэзвана Луческу оштрафовали на 28 тысяч евро за отсыл к гитлеровской Германии. Данное решение в отношении специалиста приняла Федерация футбола Греции.
«Я считаю, что в истории спорта, в истории футбола подобное происходило только в гитлеровской Германии. Никогда не вспомню подобной ситуации», — приводит слова тренера AFP.
Спорное заявление 49-летний Луческу сделал после того, как федерация лишила его команду трёх очков за появление на поле президента Ивана Саввиди в одной из встреч.