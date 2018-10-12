Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»

Адвокат рассказал, что Кокорину и Мамаеву ждать в «Бутырке»

Президент Союза адвокатов России в эфире НСН заявил, что условия содержания в изоляторе похожи на пытку.

Нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, жалоб и претензий у футболистов не имеется. Он добавил, что через десять дней их переведут в оборудованные видеонаблюдением камеры спецблока, где арестованные будут содержаться в более комфортных условиях с меньшим количеством людей.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН рассказал об условиях содержания в Бутырском следственном изоляторе.

«В первый день карантин, дактилоскопия, баня, дезинфекция, люди не спят практически. Затем их сажают в камеру, где может уже быть человек 5-10. "Бутырка" — старая тюрьма с богатой историей, но ветхая и развалившаяся. Система содержания ужасная. Душ — раз в неделю, прогулка один раз час в день по крыше, это колодец три на четыре с решеткой наверху. Многие курят, свежим воздухом подышать сложно. Питание отвратительное, баланда. Передачу разрешат только через 2 дня, многое запрещено, в том числе скоропортящиеся продукты. Раз в месяц можно общаться с адвокатом. Появление адвоката — это определенная радость, можно посидеть в кабинете без толпы, так как в камере постоянно шум, крик, телевизор, свет. Здесь же туалет, который никак не отделен от стола. Условия дикие. Поход к адвокату — это отдых, и грамотный человек, с которым можно о чем-то поговорить. Публика, с которой там приходится находиться — это обычно социально незащищенные слои, пьющие, употребляющие наркотики, их интеллектуальный уровень низок», — отметил он.

Собеседник НСН добавил о возможности для заключенных в Бутырке увидеть родственников.

«Все свидания — на усмотрение следователя. Как правило, свидания не дают. Родственников опрашивают как свидетелей и больше не пускают. Насколько жестким будет следствие в этой ситуации, не знаю, но чтобы не усложнять жизнь родственников и находящихся там, стараются первое время не допускать контактов. Выбивать у них какие-то признания никто не будет, они и сами во всем признались. Спать придется на железной кровати и вонючих матрасах. Условия содержания в наших изоляторах, учитывая, что люди там сидят, чья вина еще не доказана, пыточные. Не дай бог заболеть, надежда только на оперативную передачу через родственников нужных медикаментов», — сообщил он.

Дело в отношении Мамаева и Кокорина было возбуждено по статье о хулиганстве по предварительному сговору.