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Мамаев получил первую передачу
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Мамаев получил первую передачу в «Бутырке» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получил первую передачу в столичном СИЗО-2 ("Бутырка"). Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
— Павел Мамаев уже получил первую передачу. Все трое (Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл. — Прим. "СЭ") в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО "Бутырка", — цитирует "Интерфакс" Мельникова. — На условия содержания не жалуются. Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет.
Братья Кокорины и Мамаев подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.
11 октября Тверской районный суд Москвы избрал для братьев Кокориных и Мамаева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток.
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