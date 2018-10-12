Мамаев получил первую передачу в «Бутырке»

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получил первую передачу в столичном СИЗО-2 ("Бутырка"). Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

— Павел Мамаев уже получил первую передачу. Все трое (Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл. — Прим. "СЭ") в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО "Бутырка", — цитирует "Интерфакс" Мельникова. — На условия содержания не жалуются. Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет.

11 октября Тверской районный суд Москвы избрал для братьев Кокориных и Мамаева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток.