Новый арест по делу Кокорина и Мамаева

Павла Мамаева, сообщает ТАСС. Тверской суд Москвы арестовал Александра Протасовицкого по делу о хулиганстве с участием футболистов Александра Кокорина

В отношении Александра Протасовицкого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря.