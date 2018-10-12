Новый арест по делу Кокорина и Мамаева 

Тверской суд Москвы арестовал Александра Протасовицкого по делу о хулиганстве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает ТАСС.
В отношении Александра Протасовицкого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря.
Накануне Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 8 декабря нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Все четверо обвиняются в хулиганстве по предварительному сговору. 8 октября они избили водителя Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.