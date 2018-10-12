Коновалов: Аршавин мог «напихать» даже ветерану 

Хавбек казанского "Рубина" Игорь Коновалов прокомментировал поведение экс-нападающего лондонского "Арсенала" и сборной России Андрея Аршавина, передает "Спорт-экспресс".
Коновалов поделился впечатлениями от игры с Аршавиным в краснодарской "Кубани", а также упомянул форварда ногинского клуба "Знамя" Романа Павлюченко.
"Своеобразный человек. Один из лучших российских футболистов в XXI веке. Когда общаешься с ним наедине, он довольно простой. Тогда в "Кубани" был еще и Роман Павлюченко, с ним до сих пор поддерживаем связь. Поздравлял его с рождением дочери. Павлюченко просто топ!", — рассказал хавбек "Рубина".
Игрок казанцев подчеркнул, что бывший нападающий лондонского клуба — вспыльчивый человек.
"В чем своеобразность Аршавина? Он на тренировках мог часто подсказывать, учить, как нужно играть. Не всем это нравится… Аршавин мог любому "напихать", даже ветерану. Что лично мне советовал? В основном, как располагаться на поле. Что делать при перестроениях. Не скрою, Андрей иногда заводился, если кто-то что-то делал не так. Мог немного прикрикнуть. Расспрашивал его про Англию, было интересно послушать такого человека", — заключил Коновалов.
Ранее сообщалось, что бывший игрок "Зенита", который сейчас играет за казахстанский "Кайрат", Андрей Аршавин рассказал юному болельщику, почему больше не играет за петербургский клуб.