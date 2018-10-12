Кокорин и Мамаев попали в «элитные» камеры

Стало известно о вип-условиях заключения Кокорина и Мамаева

В изолятор спортсмены и брат Кокорина Кирилл попали поздно вечером, сообщает « Московский комсомолец ». Им предложили помыться в бане, затем выдали матрасы и поместили в карантинные камеры.

«Все трое находятся в разных помещениях. Александр и Кирилл — в соседних камерах. Александр очень переживает за брата», — рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Каждый из фигурантов дела о хулиганстве получил по одному сокамернику. У Мамаева и Кирилла Кокорина соседи задержаны за кражу. В одной камере с Александром Кокориным сидит злостный неплательщик алиментов.

Сообщается, что во всех трех камерах есть телевизор и холодильники, что является редкостью для карантинного отделения.

«Прямо при нас Александру в камеру заносили холодильник, то есть до них там бытовой техники, как мы поняли, не было», — пишет автор статьи.

Вскоре после прибытия в СИЗО к Кириллу Кокорину пришел тюремный психолог, который увел молодого человека на индивидуальную беседу.

Мамаев уже получил первую передачку и «с радостью показал ее содержимое правозащитникам». В посылке оказались средства гигиены, лапша быстрого приготовления и пряники.

На карантине фигуранты скандального дела пробудут недолго, после чего их поместят в обычные камеры.

Ранее стало известно, что Мамаева и Кокорина доставили в СИЗО «Бутырка». Суд арестовал спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.