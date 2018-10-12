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Кокорин и Мамаев попали в «элитные» камеры
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Стало известно о вип-условиях заключения Кокорина и Мамаева 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в «элитные» камеры СИЗО «Бутырка», пишут СМИ.
В изолятор спортсмены и брат Кокорина Кирилл попали поздно вечером, сообщает «Московский комсомолец». Им предложили помыться в бане, затем выдали матрасы и поместили в карантинные камеры.
«Все трое находятся в разных помещениях. Александр и Кирилл — в соседних камерах. Александр очень переживает за брата», — рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Каждый из фигурантов дела о хулиганстве получил по одному сокамернику. У Мамаева и Кирилла Кокорина соседи задержаны за кражу. В одной камере с Александром Кокориным сидит злостный неплательщик алиментов.
Сообщается, что во всех трех камерах есть телевизор и холодильники, что является редкостью для карантинного отделения.
«Прямо при нас Александру в камеру заносили холодильник, то есть до них там бытовой техники, как мы поняли, не было», — пишет автор статьи.
Вскоре после прибытия в СИЗО к Кириллу Кокорину пришел тюремный психолог, который увел молодого человека на индивидуальную беседу.
Мамаев уже получил первую передачку и «с радостью показал ее содержимое правозащитникам». В посылке оказались средства гигиены, лапша быстрого приготовления и пряники.
На карантине фигуранты скандального дела пробудут недолго, после чего их поместят в обычные камеры.
Ранее стало известно, что Мамаева и Кокорина доставили в СИЗО «Бутырка». Суд арестовал спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.
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