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Адвокат Мамаева обвинил общество в аресте клиента
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Адвокат Мамаева обвинил общество в аресте клиента 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал арест его клиента и форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина на два месяца по решению Тверского суда Москвы, передает "Чемпионат".
Бушманов считает неправильным общественный резонанс вокруг инцидента.
"Информационный фон вокруг Кокорина и Мамаева стал менее негативным? Вы же знаете, это наша русская традиция: сначала мы находим народных антигероев, затем от гнева к милости один шаг. В данном случае общество более подробно вникло в ситуацию и поняло, что каждый имеет право на некие ошибки", — отметил защитник.
Также адвокат подчеркнул, что сенсация, которую сделали из преступления футболистов, негативно влияет на ход расследования.
"Все процессуальные решения, которые сейчас приняты, связанные с заключением под стражу, — это негативное последствие фона, распространённого через СМИ. А обсуждения в них наполовину не соответствуют действительности. Слухи и сплетни приводят к необходимости применения таких жёстких и быстротечных решений", — заключил Бушманов.
Ранее сообщалось, что нападающий сине-бело-голубых и хавбек "горожан" переведены в камеры карантина столичного СИЗО "Бутырка".
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