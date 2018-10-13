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Роналдиньо выпустил новую криптовалюту
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Роналдиньо объявил о выпуске собственной криптовалюты 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо запустил собственную криптовалюту, сообщает El Financiero.
Отмечается, что бразилец будет выпускать криптовалюту "RS coin" совместно с площадкой NEO, позволяющей монетизировать бренды путем выпуска валюты в технологии блокчейн.
Роналдиньо намерен продвигать криптовалюту в первую очередь в мире футбола, однако все желающие могут воспользоваться ею.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Римини", который выступает в итальянской Серии D, был куплен за криптовалюту.
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