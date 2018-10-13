Роналдиньо выпустил новую криптовалюту

Роналдиньо объявил о выпуске собственной криптовалюты

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо запустил собственную криптовалюту, сообщает El Financiero.

Отмечается, что бразилец будет выпускать криптовалюту "RS coin" совместно с площадкой NEO, позволяющей монетизировать бренды путем выпуска валюты в технологии блокчейн.

Роналдиньо намерен продвигать криптовалюту в первую очередь в мире футбола, однако все желающие могут воспользоваться ею.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Римини", который выступает в итальянской Серии D, был куплен за криптовалюту.